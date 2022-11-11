Бабин об увольнении из «Амкала»: «Я не ожидал, но знал, что, в принципе, это возможно»

Юрий Бабин высказался об увольнении из «Амкала».

– Вы ожидали, что это может случиться не после сезона, не после группового этапа, а сейчас?

– Я не ожидал. Но я знал, что в принципе это возможно. Потому что это такая роль, что можешь быть уволен в любой момент. Тем более были предпосылочки, скажем так.

– Какие?

– Чувствовалось, что есть какое-то напряжение. Было ощущение, что не все идеально. Для руководства, когда что-то идет не так, одна из опций – поменять тренера, – сказал Бабин.