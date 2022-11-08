Оборона из Reality и 2Drots, полузащита с Гендузи и Сибсканой. Сборная 8-го тура Медиалиги по версии подписчиков телеги Медиафутбол на Sports.ru

Теги Медиафутбол

Подписчики Sports.ru проголосовали и собрали символическую сборную 8-го тура Winline Медиалиги.

Голкипер: Кирилл Кашеутов (Watch TV);

Защита: Антон Пискунов (2Drots) – Малания (Reality) – Мура (Reality) – Сэмио (2Drots);

Полузащита: Казанков («Наши Парни») – Сибскана («Амкал») – Голышев(ФК «10») – Фрол (2Drots) – Гендузи («Деньги»);

Нападение: Овечкин («Деньги»).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные