Оборона из Reality и 2Drots, полузащита с Гендузи и Сибсканой. Сборная 8-го тура Медиалиги по версии подписчиков телеги Медиафутбол на Sports.ru
Подписчики Sports.ru проголосовали и собрали символическую сборную 8-го тура Winline Медиалиги.
Голкипер: Кирилл Кашеутов (Watch TV);
Защита: Антон Пискунов (2Drots) – Малания (Reality) – Мура (Reality) – Сэмио (2Drots);
Полузащита: Казанков («Наши Парни») – Сибскана («Амкал») – Голышев(ФК «10») – Фрол (2Drots) – Гендузи («Деньги»);
Нападение: Овечкин («Деньги»).
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