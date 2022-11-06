Финал Winline Медиалиги состоится 3-го декабря. Матч пройдет в Краснодаре или Сочи

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, где пройдут полуфиналы и финал второго сезона.

«Путь в Краснодар не близкий, и возвращаться потом в Москву командам нецелесообразно. План А сейчас такой: 29 и 30 ноября полуфиналы, 3 декабря – финал, если мы останемся в Краснодаре. Если все таки уедем в Сочи – полуфиналы будут где-то 26 и 27 ноября.

Все упирается в стадион. На стадионе «Краснодара» планируется реконструкция. Там будут устанавливать по-моему Fan ID. Систему определения, что-то такое. Пока ни мы, ни «Краснодар» не знаем дату, когда это начнется. Если это будет после наших мероприятий, то мы в Краснодаре останемся. Если это будет до, то рассматриваем вариант с «Фиштом». Финал в любом случае будет в тепле», – рассказал Осипов в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».