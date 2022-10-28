Форвард ЦСКА Надежда Смирнова присоединилась к ФК «Деньги». Это уже второй игрок армейцев в Медиалиге

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Нападающая ЖФК ЦСКА Надежда Смирнова стала участницей ФК «Деньги»

«ЖФК ЦСКА и ФК «Деньги» объявляют о начале сотрудничества, в рамках которого футболист сборной России Надежда Смирнова присоединится к клубу для помощи в Winline МФЛ и создании совместного контента.

Надежда – бронзовый призер Универсиады, участница Лиги Чемпионов, Чемпионата Европы и легенда ЦСКА», – сообщает телеграм-канал «Денег».

Ранее о сотрудничестве с защитником ЖФК ЦСКА Юлией Мясниковой сообщил «Амкал».

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