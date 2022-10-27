Stanos выложил фото Тамби: «Думали, я шучу? Только что окончили переговоры с вратарем»
Босс ФК «Деньги» Стас Малиев продолжает настаивать, что в ближайшем матче у команды ожидается обновленный состав.
Накануне Stanos выложил в своем телеграм-канале медийный состав «Денег» с Тамби Масаевым, Andy Panda и другими.
Таким образом босс клуба потроллил GOATS за несдержанные обещания касательно состава команды.
«Аа, я понял. Вы думаете, я шутки шучу про состав на матч? Только что окончили переговоры с вратарем.
Ок. Хотел приберечь это на завтра. Набираем 200 реакций и закидываю разрывную. Вперед, медиафутбол!» – написал Stanos сегодня, прикрепив к посту фото Тамби.
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