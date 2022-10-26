В Катаре может пройти Кубок четырех. На турнире планируется матч медийной сборной России
В Катаре может пройти турнир между медийными сборными. В турнире, возможно, примет участие медиафутбольная сборная России.
Крап: «Я бы с кайфом в Катар съездил».
Некит: «На чемпионат мира или куда?»
Крап: «Нет, поиграть с медийными командами, там планируется Кубок четырех».
Крысева: «Подожди, давай еще раз, ты сегодня инсайдер».
Крап: «Да, я инсайдер, а еще хоккейную лигу скоро создадут».
Федос: «Нет, подожди, про Кубок четырех расскажи».
Крап: «Будет четыре медийные команды».
Крысева: «Амкал», 2Drots?»
Крап: «Нет, сборная России и какие-то другие сборные, которые там сыграют».
Крысева: «Медийная сборная России?»
Крап: «Да, это в планах, но в теории это можно сделать».
Разговор состоялся в YouTube-программе «Это медиафутбол, бро».
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