Медиалига опубликовала статистику по игровому времени профессионалов в 6-м туре
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал статистику по игровому времени профессионалов в составах команд Winline Медиалиги в 6-м туре.
1. «Броук Бойз» – 508 минут,
2. «Родина Медиа» – 482 минуты,
3. GOATS – 440 минут,
4. «На Спорте» – 421 минута,
5. «Наши Парни» – 404 минуты,
6. Watch TV – 404 минуты,
7. «Деньги» – 391 минута,
8. Tamo Junto – 373 минуты,
9. ФК «10» – 373 минуты,
10. SD Family – 372 минуты,
11. Reality – 368 минут,
12. МФК «Рубин» – 347 минут,
13. «Бей Беги» – 343 минуты,
14. «Рома» – 343 минуты,
15. «Эгриси» – 301 минута,
16. 2Drots – 186 минут.
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