Медиалига опубликовала статистику по игровому времени профессионалов в 6-м туре

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал статистику по игровому времени профессионалов в составах команд Winline Медиалиги в 6-м туре.

1. – 508 минут,

2. – 482 минуты,

3. – 440 минут,

4. – 421 минута,

5. – 404 минуты,

6. Watch TV – 404 минуты,

7. «Деньги» – 391 минута,

8. – 373 минуты,

9. ФК «10» – 373 минуты,

10. – 372 минуты,

11. Reality – 368 минут,

12. МФК – 347 минут,

13. – 343 минуты,

14. «Рома» – 343 минуты,

15. – 301 минута,

16. 2Drots – 186 минут.