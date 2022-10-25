Медиалига опубликовала статистику по игровому времени профессионалов в 6-м туре

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал статистику по игровому времени профессионалов в составах команд Winline Медиалиги в 6-м туре.

1. «Броук Бойз» – 508 минут,

2. «Родина Медиа» – 482 минуты,

3. GOATS – 440 минут,

4. «На Спорте» – 421 минута,

5. «Наши Парни» – 404 минуты,

6. Watch TV – 404 минуты,

7. «Деньги» – 391 минута,

8. Tamo Junto – 373 минуты,

9. ФК «10» – 373 минуты,

10. SD Family – 372 минуты,

11. Reality – 368 минут,

12. МФК «Рубин» – 347 минут,

13. «Бей Беги» – 343 минуты,

14. «Рома» – 343 минуты,

15. «Эгриси» – 301 минута,

16. 2Drots – 186 минут.

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