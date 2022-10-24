«Козлы» в топ-3, «Рома» больше не последняя, а «Амкал» сохранил лидерство. Winline Медиалига обновила рейтинг медийности команд
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал обновленный рейтинг медийности команд-участниц Winline Медиалиги. За первую половину октября произошли изменения относительного рейтинга – GOATS поднялись с 9-го места на 3-е, «Рома» Ромароя поднялась с последнего места на 14-е – последнее место теперь занимает МФК «Рубин». «Амкал» и 2Drots не поменяли свои позиции – «Амкал» на 1-м месте, 2Drots – на 2-м. «Броуки», занявшие в первом рейтинге 3-ю строчку, уступили ее «Козлам» и теперь занимают 4-ю.
Итоговый рейтинг:
1-е место: «Амкал» – 25,68%,
2-е место: 2Drots – 22%,
3-е место: GOATS – 15,75%,
4-е место: «БроукБойз» – 9,13%,
5-е место: ФК «Десять» – 5,69%,
6-е место: Fight Nights – 5,06%,
7-е место: «Эгриси» – 3,39%,
8-е место: «На Спорте» – 3,02%,
9-е место: «Родина Медиа» – 2,30%,
10-е место: SD Family – 2,01%,
11-е место: «Бей Беги» – 1,83%,
12-е место: Reality – 1,59%,
13-е место: ФК «Деньги» – 1,18%,
14-е место: «Рома» – 0,35%,
15-е место: Tamo Junto – 0,32%,
16-е место: Watch TV – 0,29%,
17-е место: «Наши Парни» – 0,24%,
18-е место: МФК «Рубин» – 0,17%
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