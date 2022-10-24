«Козлы» в топ-3, «Рома» больше не последняя, а «Амкал» сохранил лидерство. Winline Медиалига обновила рейтинг медийности команд

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал обновленный рейтинг медийности команд-участниц Winline Медиалиги. За первую половину октября произошли изменения относительного рейтинга – поднялись с 9-го места на 3-е, «Рома» Ромароя поднялась с последнего места на 14-е – последнее место теперь занимает МФК «Рубин». «Амкал» и 2Drots не поменяли свои позиции – «Амкал» на 1-м месте, 2Drots – на 2-м. , занявшие в первом рейтинге 3-ю строчку, уступили ее «Козлам» и теперь занимают 4-ю.

Итоговый рейтинг:

1-е место: «Амкал» – 25,68%,

2-е место: 2Drots – 22%,

3-е место: GOATS – 15,75%,

4-е место: «БроукБойз» – 9,13%,

5-е место: ФК – 5,69%,

6-е место: – 5,06%,

7-е место: – 3,39%,

8-е место: – 3,02%,

9-е место: – 2,30%,

10-е место: – 2,01%,

11-е место: – 1,83%,

12-е место: – 1,59%,

13-е место: ФК «Деньги» – 1,18%,

14-е место: «Рома» – 0,35%,

15-е место: – 0,32%,

16-е место: Watch TV – 0,29%,

17-е место: – 0,24%,

18-е место: МФК – 0,17%