«Амкал» подписал Салима, Дубникова и воспитанника «Краснодара» Назарова

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«Амкал» официально объявил о переходах Салима, Кирилла Дубникова и Евгения Назарова.

Клуб представил новичков роликом, опубликованным в телеграм-канале «Амкал Live». В видео множество отсылок к бэкграунду футболистов.

Нападающий Дубников перешел в «Амкал» из «На Спорте», полузащитник Салим – из Reality.

Защитник Назаров является воспитанником «Краснодара», также он выступал за хабаровский СКА и чешские «Теплице» и «Богемианс-1905». Для него это первый опыт в медийном футболе.

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