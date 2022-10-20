«Амкал» подписал Салима, Дубникова и воспитанника «Краснодара» Назарова
«Амкал» официально объявил о переходах Салима, Кирилла Дубникова и Евгения Назарова.
Клуб представил новичков роликом, опубликованным в телеграм-канале «Амкал Live». В видео множество отсылок к бэкграунду футболистов.
Нападающий Дубников перешел в «Амкал» из «На Спорте», полузащитник Салим – из Reality.
Защитник Назаров является воспитанником «Краснодара», также он выступал за хабаровский СКА и чешские «Теплице» и «Богемианс-1905». Для него это первый опыт в медийном футболе.
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