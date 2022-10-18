Шамиль Курбанов допустил появление «Титана» в 3-м сезоне Медиалиги

Шамиль Курбанов высказался о возможном участии «Титана» в Winline Медиалиге 3-го сезона.

– Приехал на Лигу F, а тут просто сборная звезд МФЛ.

– Читаемо, конечно, это прогнозировалось. Раз мы статус медийных, не медийных так легко раздаем.

– Получается, «Титан» раздал всех в МФЛ?

– В перспективе, представь, какая медийная команда будет.

– Подожди, если «Титан» заявится в МФЛ, вы все будете играть за Титан?

– Ну а ты как думаешь?

– И Кутуз?

– В целом, это все возможно.

– И что, ты думаешь, это реально?

– Конечно

– Ты же разорвешься на 4 команды.

– Почему на 4? Одну – я буду тренировать – , а сейчас я просто временно помогаю, а за Титан мы все играем давно, на протяжении 5-6 лет, поэтому если будет такой процесс, шаг вперед, команда развивается. Если в ЛФЛ оставляют, то почти таким же составом, и уже готов кейс медийных.

– Там очень много медийных.

– Те, которые это все раздували, все эти статусы, которые направо налево раскидывают, в перспективе будут ныть и жаловаться, что команда такая сильная или еще что-то. Сейчас об этом никто не задумывается.

– Как ты оценишь шансы «Титана» быть в МФЛ 3-го сезона?

– Нужно заниматься медийкой, снимать. По моей информации, уже сейчас «Титан» снимает и делает гораздо больше, чем команды, которые сейчас участвуют в МФЛ.

– То есть ты думаешь, что будете?

– Возможность есть, работа ведется. Главное же активность, медийность, а в этом плане постоянно работают люди, занимаются, снимают контент, все это делают. Почему нет? Тем более по реалии того, что я сейчас вижу, лигу надо уменьшать.

– То, что я сейчас вижу, если реально все ребята останутся в «Титане», то это будет топ, это крутая команда!

– Все как подготовили и потом ребята зайдут, в принципе не в новое для себя место. Все играют, все друг друга знают плюс уже медийные, – сказал Шамиль в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.