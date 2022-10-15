Гуркин о расходах на клуб: «Я раньше на 30 тысяч жил, а сейчас оплачиваю гостишку – 600 тысяч, билеты – 700-800»

Президент Tamo Junto Алексей Гуркин рассказал о тратах на команду.

– У тебя нет опасений, что ты будешь в лютом минусе?

– В теории возможен такой расклад, но очень бы хотелось, чтобы нет.

– Своих денег ты сейчас сколько потратил уже?

– Много. Не люблю говорить о деньгах, но потратил много. Можно бы было много чего хорошего купить.

– Например? Чтобы ты мог позволить себе на это?

– Ну, больше ляма, я так тебе скажу.

– Своих?

– Да. Пока что.

– Это много.

– Это много, конечно, много. Братан, я раньше там тысяч на 30 жил, ну, я не особо там люблю покутить, у меня квартира своя, мне не нужно много условий. Поэтому там, конечно, когда я сейчас оплачиваю гостишку – 600 тысяч, какие-то билеты покупаешь – 700-800 тысяч.

Суммы, конечно, астрономические. Но, с другой стороны, как эксперимент. У нас же некоторые спонсорские – они постоплатой идут. То есть у тебя же договор, там же не сразу, что вот контракт на эту сумму и сразу же денежки. Все бюрократические вопросы немного усложняют наш процесс финансирования.

У нас, конечно, не такие огромные затраты, но при этом сумма больше миллиона, достаточно немаленькая, рассказал Алексей в телеграмм-канале журналиста Терлецкого.