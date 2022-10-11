«Кожемяка выходит? Тогда я домой поехал». Джикия затроллил игроков «Бей Беги»
Президент «Бей Беги» Георгий Джикия затроллил защитников команды Никиту Кожемяку и Стаса Сычева.
– Георгий Тамазович, чье приобретение лучше – Никита Кожемяка или Стас?
– Это кто?
– Вот Никита Кожемяка, а Стас – центральный защитник.
– А еще есть варианты?
– Нет, других нет. Вы только их из «Амкала» забрали.
– Будем ждать тогда хороших приобретений.
– А почему они тогда на поле играют?
– Ну сейчас перерыв, пусть поиграют чуть-чуть.
– Нет, ну выходит сейчас правый защитник.
– Кто?
– Кожемяка. Так тренер сказал.
– Тогда я домой поехал, – сказал Георгий Джикия в интервью YouTube каналу Chuzhoy13
Комментарии