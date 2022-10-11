«Кожемяка выходит? Тогда я домой поехал». Джикия затроллил игроков «Бей Беги»

Президент Георгий Джикия затроллил защитников команды Никиту Кожемяку и Стаса Сычева.

– Георгий Тамазович, чье приобретение лучше – Никита Кожемяка или Стас?

– Это кто?

– Вот Никита Кожемяка, а Стас – центральный защитник.

– А еще есть варианты?

– Нет, других нет. Вы только их из «Амкала» забрали.

– Будем ждать тогда хороших приобретений.

– А почему они тогда на поле играют?

– Ну сейчас перерыв, пусть поиграют чуть-чуть.

– Нет, ну выходит сейчас правый защитник.

– Кто?

– Кожемяка. Так тренер сказал.

– Тогда я домой поехал, – сказал Георгий Джикия в интервью YouTube каналу Chuzhoy13