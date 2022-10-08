Салим об уходе в «Амкал»: «У меня нет времени ждать. У меня семья, планы завести ребенка»
Роман Салимов рассказал, почему решил перейти из Reality в «Амкал» посреди сезона.
– У тебя нет ощущения, что было бы благородно доиграть сезон в Reality, отдать должное Филу, болельщикам, команде, а затем уже уходить в «Амкал»?
– Ну, возможно, так.
– Что тебя может заставить остаться здесь?
– Президенты между собой уже договорились. Что может заставить? В принципе, если они опять договорятся, что [переход состоится] не после 5-го тура, я останусь с удовольствием. Поймите меня правильно, у меня и у Муры разные ситуации.
– Почему?
– Во-первых, он намного моложе меня. У меня каждый месяц и каждый год на счету, у меня семья, у меня планы завести ребенка. Поэтому я хочу побыстрее добиться чего-то и в медийной сфере, и в футбольной. Все видят, что я неплохо играю в футбол. Хочу медийно показать это как можно скорее.
У Германа было условие: «Ты мне нужен конкретно после 5-го тура». Буду ли я ему нужен через полгода, когда будет следующий турнир? Это вопрос.
– А ты разговаривал с Германом? Контракт на сколько?
– На год. Опять же, в том-то и дело, что я понимаю, что у меня есть год возможности проявлять себя и на футбольном поле, и на медийном пространстве. Для меня сейчас самое главное – это стабильность. Reality – это по-любому очень классный проект, 100% он будет развиваться, просто немножко медленнее. А у меня, возможно, столько времени и нет. У меня нет времени ждать год или два, а в «Амкале» я буду развиваться здесь и сейчас.
– Reality закрыли сделку с 2Drots за видос. За что тебя продают?
– Я не думаю, что за деньги. Наверное, тоже за видос. Я не знаю, честно. Какие деньги? Я не настолько хорошо играю, чтобы за меня какие-то деньги отдавали , – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».
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