Салим об уходе в «Амкал»: «У меня нет времени ждать. У меня семья, планы завести ребенка»

Роман Салимов рассказал, почему решил перейти из Reality в посреди сезона.

– У тебя нет ощущения, что было бы благородно доиграть сезон в , отдать должное Филу, болельщикам, команде, а затем уже уходить в «Амкал»?

– Ну, возможно, так.

– Что тебя может заставить остаться здесь?

– Президенты между собой уже договорились. Что может заставить? В принципе, если они опять договорятся, что [переход состоится] не после 5-го тура, я останусь с удовольствием. Поймите меня правильно, у меня и у Муры разные ситуации.

– Почему?

– Во-первых, он намного моложе меня. У меня каждый месяц и каждый год на счету, у меня семья, у меня планы завести ребенка. Поэтому я хочу побыстрее добиться чего-то и в медийной сфере, и в футбольной. Все видят, что я неплохо играю в футбол. Хочу медийно показать это как можно скорее.

У Германа было условие: «Ты мне нужен конкретно после 5-го тура». Буду ли я ему нужен через полгода, когда будет следующий турнир? Это вопрос.

– А ты разговаривал с Германом? Контракт на сколько?

– На год. Опять же, в том-то и дело, что я понимаю, что у меня есть год возможности проявлять себя и на футбольном поле, и на медийном пространстве. Для меня сейчас самое главное – это стабильность. Reality – это по-любому очень классный проект, 100% он будет развиваться, просто немножко медленнее. А у меня, возможно, столько времени и нет. У меня нет времени ждать год или два, а в «Амкале» я буду развиваться здесь и сейчас.

– Reality закрыли сделку с 2Drots за видос. За что тебя продают?

– Я не думаю, что за деньги. Наверное, тоже за видос. Я не знаю, честно. Какие деньги? Я не настолько хорошо играю, чтобы за меня какие-то деньги отдавали , – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».