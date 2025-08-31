Российские дзюдоисты взяли бронзу в командном турнире на ЧМ среди юношей

Сборная России завоевала бронзу в командном первенстве на юношеском чемпионате мира U18, который проходит в Софии (Болгария).

В малом финале она победила команду Бразилии со счетом 4:3. В состав россиян входили Александра Репях, Денис Кулигин, Алина Гаданова, Нарт Нагучев, Айшат Алиева и Тимур Алиев.

По итогам индивидуальных поединков на юношеском ЧМ россияне, выступавшие под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), завоевали четыре золотые и три бронзовые награды.