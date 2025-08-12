Всемирная федерация тхэквондо вручила черный пояс президенту Казахстана Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил черный пояс девятого дана по тхэквондо.

Видео в телеграм-канале опубликовала пресс-служба главы государства.

Церемонию в Астане посетил глава Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo ) Чунгвон Чоу, который и вручил Токаеву пояс «в знак признания его неизменной поддержки развития тхэквондо в стране».

В ходе встречи президент Казахстана также разбил тренировочную доску ударом рукой.