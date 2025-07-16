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Владимир Путин: «Самбо – очень демократичный вид спорта, потому что недорогой. Это же не хоккей – форму купить, коньки купить»

Владимир Путин назвал самбо самым демократичным видом спорта.

На встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината глава государства рассказал, как занимался самбо в юности. 

«Вот развлечение мое – борьба, самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу, дзюдо. Два таких серьезных развлечения и увлечения – спорт», – сказал Путин. 

«Это очень демократичный вид спорта (самбо). Кроме того, что он очень интересный, зрелищный. Он привлекает болельщиков большое количество.

Он еще очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей – форму купить, коньки купить», – цитирует Путина «Р-Спорт». 

Президент призвал бороться за включение самбо в программу Олимпийских игр. 

«В целом, за это есть смысл, мне кажется, побороться. Тем более, что у нас очень хорошие показатели, результаты хорошие, у нас очень много чемпионов мира. Уверен, что если этот вид спорта станет олимпийским, то у нас будут хорошие реальные результаты и достижения», – сказал Путин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
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