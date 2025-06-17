Армрестлинг. East vs West 18. Леван поборется с Гаспарини, Ларратт против Курдечи, Тодд встретится с Дзерановым, другие поединки
Леван Сагинашвили сразится с Эрмесом Гаспарини на East vs West 18 в армрестлинге.
Турнир пройдет 21 июня в Чикаго. В главном поединке карда будет разыгран титул в супертяжелом весе среди правшей.
East vs West 18
Чикаго, США
Начало – 19:00 по московскому времени (21 июня).
Мужчины
Правши
Леван Сагинашвили (Грузия) – Эрмес Гаспарини (Италия)
Майкл Тодд (США) – Георгий Дзеранов (Казахстан)
Алекс Курдеча (Польша) – Артем Морозов (Казахстан)
Пол Линн (США) – Арсен Хачатрян (Армения)
Джозеф Меранто (США) – Иван Портела (Испания)
Райан Беланже (США) – Аллен Форд (Канада)
Уоллес Дилли (США) – Рикерд Борнман (ЮАР)
Левши
Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)
Мэтт Маск (Канада) – Иракли Зиракашвили (Грузия)
Вагнер Бортолато (Бразилия) – Мануэль Батталья (Италия)
Женщины
Правши
Фиа Рейсек (Швеция) – Элин Янехейм (Швеция)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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