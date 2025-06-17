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Армрестлинг. East vs West 18. Леван поборется с Гаспарини, Ларратт против Курдечи, Тодд встретится с Дзерановым, другие поединки

Леван Сагинашвили сразится с Эрмесом Гаспарини на East vs West 18 в армрестлинге.

Турнир пройдет 21 июня в Чикаго. В главном поединке карда будет разыгран титул в супертяжелом весе среди правшей.

Армрестлинг

East vs West 18

Чикаго, США

Начало – 19:00 по московскому времени (21 июня).

Мужчины

Правши

Леван Сагинашвили (Грузия) – Эрмес Гаспарини (Италия)

Майкл Тодд (США) – Георгий Дзеранов (Казахстан)

Алекс Курдеча (Польша) – Артем Морозов (Казахстан)

Пол Линн (США) – Арсен Хачатрян (Армения)

Джозеф Меранто (США) – Иван Портела (Испания)

Райан Беланже (США) – Аллен Форд (Канада)

Уоллес Дилли (США) – Рикерд Борнман (ЮАР)

Левши

Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)

Мэтт Маск (Канада) – Иракли Зиракашвили (Грузия)

Вагнер Бортолато (Бразилия) – Мануэль Батталья (Италия)

Женщины

Правши

Фиа Рейсек (Швеция) – Элин Янехейм (Швеция)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Девон Ларратт
East vs West
Алекс Курдеча
Леван Сагинашвили
Армрестлинг
Эрмес Гаспарини
Майкл Тодд
Вагнер Бортолато
logoSports – Казахстан
Георгий Дзеранов
Мэтт Маск
Иракли Зиракашвили
Пол Линн
Артем Морозов
Райан Беланже
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