Призер Олимпиады-2020 Татьяна Минина взяла паузу в карьере

Призер Олимпиады тхэквондистка Татьяна Минина приостановила карьеру.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянку к участию в Играх-2024 в Париже .

«Я продолжаю оставаться в списках сборной, но пока взяла паузу. Я решила приостановить свою карьеру, но о ее завершении речи пока не идет.

У меня случилось сильное эмоциональное выгорание после подготовки к Олимпиаде в Париже, и теперь должна понять для себя, хочу ли я дальше продолжать, а для этого нужно время.

Я продолжаю поддерживать свою физическую форму, но в этом сезоне принимать участие в соревнованиях точно не буду, да и в числе участниц Игр-2028 я себя не вижу», – сказала Минина .

На Олимпиаде 2021 года в Токио она завоевала серебряную медаль.

«Те Игры были одним из самых запомнившихся турниров в жизни. Я часто вспоминаю свое выступление в Токио , это один из самых лучших моментов в моей спортивной жизни.

Когда меня спустя три года не допустили до следующей Олимпиады, то обиды как таковой не было. Просто было очень жаль тех усилий, которые я потратила для того, чтобы отобраться в Париж. К сожалению, мне не дали реализовать себя до конца», – отметила 28-летняя спортсменка.