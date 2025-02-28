Росийская тхэквондистка Юлия Волкова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил
Тхэквондистка Юлия Волкова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Ранее Волкова была временно отстранена с 1 ноября 2024 года на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.
Нарушение имело место 19 ноября 2014 года. Волкова, которой сейчас 45 лет, дисквалифицирована на период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026-го.
До 2014 года спортсменка выступала за сборную Украины, она является семикратной чемпионкой этой страны. В составе украинской сборной Волкова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2010. В 2019 году взяла серебро на чемпионате России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ITA
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