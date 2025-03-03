Призер ЧМ по борьбе Ирина Ологонова отстранена по подозрению в допинге
Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по вольной борьбе Ирина Ологонова временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).
Отстранение действует с 24 апреля 2024 года. При этом предполагаемое нарушение было совершено 8 ноября 2014-го.
Ологоновой 35 лет, она завоевывала серебро на чемпионатах мира 2014, 2015 и 2016 годов в весовой категории до 55 кг. Также она побеждала на чемпионате Европы-2016.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
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