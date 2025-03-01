Арбузов и Галстян победили на турнире Большого шлема в Ташкенте, у Лаврентьева – серебро

Российские дзюдоисты Галстян и Арбузов победили на турнире Большого шлема.

Соревнования проходят в Ташкенте. В финале весовой категории до 73 кг Карен Галстян победил из-за отказа соотечественника Данила Лаврентьева выходить на поединок.

Тимур Арбузов в финале в весовой категории до 81 кг одолел Арслонбека Тоджиева из Узбекистана.