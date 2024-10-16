Сергей Соловейчик: «Основная задача в следующий цикл – это, конечно же, возвращение гимна и флага»

Глава Федерация дзюдо России Соловейчик назвал главную цель на следующий цикл .

Сегодня Сергей Соловейчик был переизбран на пост главы ФДР.

«Основная задача в следующий цикл – это, конечно же, возвращение гимна и флага.

Сейчас наши спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.

Это хорошо, потому что до этого мы выступали в унизительном статусе индивидуальных спортсменов. Расцениваем как промежуточный успех», – заявил Соловейчик.