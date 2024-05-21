Арбузов о серебре ЧМ: «Лучше, чем без медали, но все равно не то, чего я хотел. Настраивался на золото, сомнений не было»

Тимур Арбузов оценил свое серебро на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин уступил представителю Грузии Тато Григалашвили.

«Бронзу выигрывают, а серебро – это значит ты проигрываешь главную встречу. Каждый соперник был сегодня по-своему тяжелым, но с лидером мирового рейтинга Маттиасом Кассе было дополнительное время. Мы с ним боролись раньше, хотелось взять реванш за проигрыш. Сегодня получилось выиграть по шидо, он ошибся пару раз.

Я готов был сегодня отлично, напирал, и он допустил третье шидо. В финале мы в начале столкнулись лбами – у меня шишка, он рассечение получил. Но перерывы на перевязки на меня не влияли. Думаю, это моя ошибка была, надо изучить все, оставалось восемь секунд, времени отыграться не хватило. Впереди у нас сбор в Сириусе – буду продолжать работать.

Слышал, как меня поддерживали мой отец, мой тренер, конечно, хотел их порадовать, не думаю, что они сильно расстроены, но я мог порадовать их больше. Серебро сейчас лучше, чем без медали, но все равно это не то, чего я хотел. Я настраивался на золото, был уверен, сомнений не было», – отметил Арбузов.