Российские самбисты заняли первое место в общем зачете чемпионата Европы-2024

Россияне заняли первое место в общем зачете чемпионата Европы-2024 по самбо.

Соревнования прошли в сербском Нови-Саде.

Во второй день турнира российские самбисты взяли пять золотых медалей. Чемпионами Европы стали Анастасия Луканина (до 54 кг), Анастасия Гончарова (до 65 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Роман Желтов (свыше 98 кг) и Магомед Гасанов (до 98 кг, боевое самбо).

Серебряные медали завоевали Иван Ложкин (до 79 кг, боевое самбо) и Алена Прокопенко (до 80 кг), бронзовые – Антон Суровцев (до 88 кг), Нина Сердюк (до 59 кг), Яна Полякова (до 72 кг) и Александр Донцов (до 64 кг, боевое самбо).

В общей сложности представители России взяли на ЧЕ 13 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Спортсмены выступали под флагом Международной федерации самбо.