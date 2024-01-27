Яго Абуладзе: «Хочется достойно выступить на Олимпиаде в Париже. В преддверии Игр напряжение нарастает»

Дзюдоист Яго Абуладзе заявил, что хочет достойно выступить на Олимпиаде-2024.

Спортсмен выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии. В весовой категории до 66 кг он победил в финальной схватке азербайджанца Яшара Наджафова.

«Медальная схватка была непростая, как и встреча с монголом в четвертьфинале. Пообщались перед обеими встречами с отцом, обсудили, как борются визави, что можно им противопоставить.

Сегодняшняя победа – закономерный результат после проделанной работы, да и день удачно сложился с самого начала. Знал, что без награды домой не уеду.

В преддверии напряжение нарастает. Хочется не только пройти отбор, но и достойно выступить в столице Франции. Тем более в моей весовой категории такая сильная конкуренция внутри команды.

Но с таким настроем, как здесь, все точно получится. А теперь – пару дней отдохну и посмотрю Лиссабон», – сказал Абуладзе.