Кузютина о переезде в США: «В России гораздо дешевле жить. Если едешь закупать продукты на неделю – оставляешь около 400 долларов»

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина рассказала о переезде в США.

Кузютиной 34 года, она является бронзовым призером Рио-2016 по дзюдо. В 2022 году перешла в MMA, сейчас живет и тренируется в Майами.

— Уже привыкли говорить на английском?

— Мне приходится. Это стало основной трудностью при переезде в США. Я сейчас преподаю дзюдо как для русскоговорящих, так и для англоговорящих. Мой язык далек от совершенства, но шаг за шагом улучшаю его.

— С какими бытовыми трудностями столкнулись в США?

— Здесь дорого, платить нужно за все. Нет бесплатной медицины: хочешь обратиться к врачу — заплати. В Майами — не самые большие налоги по сравнению с другими штатами. Но в России гораздо дешевле жить. Если едешь закупать продукты на неделю в «Костко» – оставляешь около 400 долларов.

Из еды здесь есть все. Есть русские магазины, где ты можешь купить пельмени, семечки или докторскую колбасу. Я сама готовлю борщ, поэтому с русской едой для меня здесь все хорошо. Мне, кстати, американская еда не нравится.

Зато здесь очень красиво и почти всегда теплая погода, светит солнце. Я люблю снег, но не слякоть, серое небо и постоянные дожди.

— Чем зарабатываете на жизнь? Все-таки вы только начинающий боец.

— Я зарабатываю тренерством в США. Кроме того, меня поддерживает клуб «Урал-Западная Сибирь». Я выхожу на бои в кимоно от этой организации. Вадим Еланцев, президент клуба, предложил помогать.

— Много зарабатывает тренер по дзюдо в США?

— У всех по-разному, каждый тренер назначает стоимость своего часа лично. Если индивидуальное занятие, то от 100 долларов, наверное. Кто-то больше, кто-то меньше. Тут сложно сказать, – сказала Кузютина.