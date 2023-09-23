Российский дзюдоист Махмадбеков взял бронзу на этапе «Большого шлема» в Баку

Теги сборная России дзюдо сборная Азербайджана Большой шлем сборная Узбекистана Махмадбек Махмадбеков Данил Лаврентьев Единоборства

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков стал бронзовым призером этапа «Большого шлема» в Баку.

В поединке за третье место в весовой категории до 73 кг Махмадбеков одолел соотечественника Данила Лаврентьева.

Золото завоевал Хидаят Гейдаров (Азербайджан), серебро – Петру Пеливан (Молдваия), а еще одну бронзу – Шахрам Ахадов (Узбекистан).

«Я просто опустошен. Это был один из самых тяжелых турниров в карьере. В Баку-2022 тоже было непросто, но сегодня ужасно себя чувствовал. Всегда быть «на коне» не получится, бывают и спады, и взлеты. Но обещаю – в следующий раз я докажу, что способен на большее.

Мы с Данилом (Лаврентьевым) встречаемся на соревнованиях второй раз. Сегодня он прошел сильных соперников, показал потрясающую борьбу, которая мне очень понравилась. И самая тяжелая для меня схватка была именно с ним», – отметил 23-летний Махмадбеков.

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