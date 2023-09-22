Китай не разрешил трем индийским спортсменкам въезд в страну для участия в Азиатских играх. Индия выразила протест

Китай не разрешил въезд трем индийским спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш.

Спортсменки должны были принять участие в соревнованиях по ушу в рамках XIX Азиатских игр, которые пройдут 24-28 сентября в китайском Ханчжоу.

Как сообщает Times of India, МИД и министерство спорта Индии были незамедлительно проинформированы об отказе предоставить спортсменкам китайские визы. Оба ведомства назвали инцидент неприемлемым.

Руководители Олимпийской ассоциации Индии ведут переговоры с Олимпийским советом Азии по поводу решения вопроса с визами. Остальные восемь участников индийской команды получили визы.

Штат Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем.

В связи с отказом в визах спортсменкам Индия выразила Китаю протест.

«Правительству Индии стало известно, что китайские власти целенаправленно и преднамеренно дискриминировали некоторых индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш, отказывая им в аккредитации и допуске на XIX Азиатские игры.

В соответствии с давней и последовательной позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности.

Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью Индии», – заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.