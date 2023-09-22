Китай не разрешил трем индийским спортсменкам въезд в страну для участия в Азиатских играх. Индия выразила протест

Теги ушу сборная Индии Азиатские игры Политика Единоборства

Китай не разрешил въезд трем индийским спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш.

Спортсменки должны были принять участие в соревнованиях по ушу в рамках XIX Азиатских игр, которые пройдут 24-28 сентября в китайском Ханчжоу.

Как сообщает Times of India, МИД и министерство спорта Индии были незамедлительно проинформированы об отказе предоставить спортсменкам китайские визы. Оба ведомства назвали инцидент неприемлемым.

Руководители Олимпийской ассоциации Индии ведут переговоры с Олимпийским советом Азии по поводу решения вопроса с визами. Остальные восемь участников индийской команды получили визы. 

Штат Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем. 

В связи с отказом в визах спортсменкам Индия выразила Китаю протест. 

«Правительству Индии стало известно, что китайские власти целенаправленно и преднамеренно дискриминировали некоторых индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш, отказывая им в аккредитации и допуске на XIX Азиатские игры.

В соответствии с давней и последовательной позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности.

Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью Индии», – заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

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18 комментариев

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Олег Клаутов
А как же БРИКС? Создание альтернативы Олимпийским играм? Я думал только проклятый запад не пускает спортсменов в свои страны
+18
-2
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ЦСКА1960
Ответ VictorVallecano
Ура-поцреоты будут писать, что у Китая нужно отнять право проведения игр в таком случае?
Они ничего не пишут даже об убийстве российских миротворцев азербайджанцами.
+13
-2
+11
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VictorVallecano
Ура-поцреоты будут писать, что у Китая нужно отнять право проведения игр в таком случае?
+12
-2
+10
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BearS
Ну, че, пососали американцы? БРИКС! БРИКС! БРИКС!
+5
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Мишаня Кашников
гоу махач миллиард на миллиард
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Насонов Дмитрий
Ответ Олег Клаутов
А как же БРИКС? Создание альтернативы Олимпийским играм? Я думал только проклятый запад не пускает спортсменов в свои страны
На самом деле многие СМИ Индии не скрывают (официальные власти этого, естественно, не озвучивают), что смысл участия Индии в БРИКС состоит во всяческом препятствовании увеличения влияния этого объединения, так как это повлечет, по их мнению, рост влияния Китая
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Ivan Kuzmin
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Ответ Dmona1
Там замешана третья сторона. Была провокация. Соседняя страна, первая и последняя в истории с кастрюлями и о останется)))
>> Там замешана третья сторона.
Байден уже и до Китая добрался?
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fbd
Опять Госдеп раздает всем указания и пытается подгадить союзникам России! Нужно срочно провести игры БРИКС!
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Dizzod
Индийцы неправильно поняли. Спортсменки из штата который Китай считает своим, а если свой то зачем визы.
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Павел Мельников
Это уже фашизм, или со стороны китайских друзей пока еще нет?
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goshforever
Ответ Ебздрогыч
Если еще Китай с Индией зарубятся, то миру совсем хана
Они в общем-то и не прекращали. В вялотекущем режиме.
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Ivan Kuzmin
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Ответ Dmona1
Китай с Америкой будет рубиться. Иначе Америке крышка придёт.
США зарубится с Китаем руками россиян. Все таки, ребята там умные.
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Ivan Kuzmin
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Ответ Олег Клаутов
А как же БРИКС? Создание альтернативы Олимпийским играм? Я думал только проклятый запад не пускает спортсменов в свои страны
Забавно что туда хотят принять саудовцев, персов, египтян и эфиопов. Вот это будут противостояния:
Китай - Индия
Саудовская Аравия - Персия
Египет - Эфиопия
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goshforever
Ответ Ivan Kuzmin
Забавно что туда хотят принять саудовцев, персов, египтян и эфиопов. Вот это будут противостояния: Китай - Индия Саудовская Аравия - Персия Египет - Эфиопия
На самом деле, это как бы стандартная практика, когда в организацию принимают две враждующие страны одновременно, чтобы они не блокировали друг другу путь потом.
Две Кореи в ООН, Пакистан и Индия в ШОС и так далее.
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Ivan Kuzmin
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Ответ VictorVallecano
Ура-поцреоты будут писать, что у Китая нужно отнять право проведения игр в таком случае?
Вы не понимаете, это другое!
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Dmona1
Ответ ЦСКА1960
Они ничего не пишут даже об убийстве российских миротворцев азербайджанцами.
Там замешана третья сторона. Была провокация.
Соседняя страна, первая и последняя в истории с кастрюлями и о останется)))
0
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