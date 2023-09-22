Китай не разрешил трем индийским спортсменкам въезд в страну для участия в Азиатских играх. Индия выразила протест
Китай не разрешил въезд трем индийским спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш.
Спортсменки должны были принять участие в соревнованиях по ушу в рамках XIX Азиатских игр, которые пройдут 24-28 сентября в китайском Ханчжоу.
Как сообщает Times of India, МИД и министерство спорта Индии были незамедлительно проинформированы об отказе предоставить спортсменкам китайские визы. Оба ведомства назвали инцидент неприемлемым.
Руководители Олимпийской ассоциации Индии ведут переговоры с Олимпийским советом Азии по поводу решения вопроса с визами. Остальные восемь участников индийской команды получили визы.
Штат Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем.
В связи с отказом в визах спортсменкам Индия выразила Китаю протест.
«Правительству Индии стало известно, что китайские власти целенаправленно и преднамеренно дискриминировали некоторых индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш, отказывая им в аккредитации и допуске на XIX Азиатские игры.
В соответствии с давней и последовательной позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности.
Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью Индии», – заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Байден уже и до Китая добрался?
Китай - Индия
Саудовская Аравия - Персия
Египет - Эфиопия
Две Кореи в ООН, Пакистан и Индия в ШОС и так далее.
Соседняя страна, первая и последняя в истории с кастрюлями и о останется)))