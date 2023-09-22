Сакен Бибосынов про Азиатские игры: «Надеюсь завоевать лицензию на Олимпиаду»

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу Cакен Бибосынов поделился своими впечатлениями от участия на Азиатских Играх:

«Я впервые участвую на Азиатских Играх. До этого у меня был опыт выступления на Олимпиаде в Токио. Я отмечу высокий уровень организации. Прошла церемония открытия Игр. Надеюсь, что мы сможем поднять наш флаг как можно выше. К сожалению, на чемпионате мира в Ташкенте мне не удалось завоевать медаль. Была травма. Сейчас я восстановился. Очень надеюсь, что смогу порадовать болельщиков яркими победами и завоевать лицензию на Олимпиаду»

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