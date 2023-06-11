Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира-2023 по дзюдо
Владимир Путин поздравил дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира.
Золото ЧМ было присуждено Тасоеву после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) признала судейскую ошибку в финальном поединке между россиянином и французом Тедди Ринером.
В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.
«Искренне рад, что Международная федерация дзюдо пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость. Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований.
Уверен, что впереди у Вас новые успехи и достижения. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – говорится в поздравительной телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.
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