Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира-2023 по дзюдо

Владимир Путин поздравил дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира.

Золото ЧМ было присуждено после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) признала судейскую ошибку в финальном поединке между россиянином и французом Тедди Ринером.

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Искренне рад, что Международная федерация дзюдо пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость. Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований.

Уверен, что впереди у Вас новые успехи и достижения. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – говорится в поздравительной телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились