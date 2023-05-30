Глава Крымского союза тхэквондо о расследовании: «Международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире»

Глава Крымского союза тхэквондо высказался о расследовании международной федерации.

Ранее стало известно, что World Taekwondo проводит расследование на предмет признания региональной федерации Крыма как части Союза тхэквондо России.

«Я считаю, что это не дело. На мой взгляд, международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире. На последней Олимпиаде российские тхэквондисты доказали всем свою силу.

Могу сказать, что расследование идет уже не один день. Чем оно может обернуться в итоге, вообще непредсказуемо», – заявил Эскендер Вагапов.

World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России