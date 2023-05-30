Глава Крымского союза тхэквондо о расследовании: «Международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире»

Теги сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо Политика ТАСС Единоборства

Глава Крымского союза тхэквондо высказался о расследовании международной федерации.

Ранее стало известно, что World Taekwondo проводит расследование на предмет признания региональной федерации Крыма как части Союза тхэквондо России. 

«Я считаю, что это не дело. На мой взгляд, международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире. На последней Олимпиаде российские тхэквондисты доказали всем свою силу.

Могу сказать, что расследование идет уже не один день. Чем оно может обернуться в итоге, вообще непредсказуемо», – заявил Эскендер Вагапов. 

World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

2 комментария

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Бухгалтер2021
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это еще что,там боятся чтобы крымские футбольные клубы не попали в 1 лигу
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Krammark1971
Задолбали уже эти международные федерации! Лезут не в свое дело!! ... Крути баранку да помалкивай! (м/ф "Дед Мороз и серый волк").
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