Чемпионат мира по дзюдо-2023. Япония выиграла турнир смешанных команд, Франция – 2-я, Грузия и Нидерланды – 3-и

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Сегодня на чемпионате мира-2023 в Дохе прошли соревнования смешанных команд.

Российские дзюдоисты, выступающие в нейтральном статусе, не принимали участия в командных соревнованиях. 

Чемпионат мира по дзюдо-2023

Доха, Катар

Смешанные команды

1. Япония 

2. Франция

3. Грузия

3. Нидерланды

🥇🥈 Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе. Они выступали в нейтральном статусе

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