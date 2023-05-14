Чемпионат мира по дзюдо-2023. Япония выиграла турнир смешанных команд, Франция – 2-я, Грузия и Нидерланды – 3-и
Сегодня на чемпионате мира-2023 в Дохе прошли соревнования смешанных команд.
Российские дзюдоисты, выступающие в нейтральном статусе, не принимали участия в командных соревнованиях.
Чемпионат мира по дзюдо-2023
Доха, Катар
Смешанные команды
1. Япония
2. Франция
3. Грузия
3. Нидерланды
🥇🥈 Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе. Они выступали в нейтральном статусе
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