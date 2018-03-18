Состав сборной России на ЧМ по дзюдо 2023 по всем весам, мужчины и женщины

Теги дзюдо Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе проходит 35-й Чемпионат мира по дзюдо. Международная федерация дзюдо допустила до участия в мировом первенстве спортсменов из сборной России, которые выступают в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в семи весовых категориях у женщин и у мужчин. Медали будут разыграны также в командном первенстве. Напомним, что в 2022 году российская команда в Чемпионате мира не участвовала, а в 2021 году завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Представляем состав сборной России, которая будет бороться за награды Чемпионата мира, с указанием весовой категории спортсмена.

Мужчины

  • Яго Абуладзе (до 66 кг)
  • Абрек Нагучев (до 66 кг)
  • Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг)
  • Михаил Игольников (до 90 кг)
  • Мансур Лорсанов (до 90 кг)
  • Арман Адамян (до 100 кг)
  • Нияз Ильясов (до 100 кг)
  • Тамерлан Башаев (свыше 100 кг)
  • Инал Тасоев (свыше 100 кг)

Женщины

  • Сабина Гилязова (до 48 кг)
  • Алеся Кузнецова (до 52 кг)
  • Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)
  • Ксения Галицкая (до 57 кг)
  • Камила Бадурова (до 63 кг)
  • Мадина Таймазова (до 70 кг)
  • Александра Бабинцева (до 78 кг)
  • Дарья Владимирова (свыше 78 кг)

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