Состав сборной России на ЧМ по дзюдо 2023 по всем весам, мужчины и женщины
С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе проходит 35-й Чемпионат мира по дзюдо. Международная федерация дзюдо допустила до участия в мировом первенстве спортсменов из сборной России, которые выступают в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в семи весовых категориях у женщин и у мужчин. Медали будут разыграны также в командном первенстве. Напомним, что в 2022 году российская команда в Чемпионате мира не участвовала, а в 2021 году завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Представляем состав сборной России, которая будет бороться за награды Чемпионата мира, с указанием весовой категории спортсмена.
Мужчины
- Яго Абуладзе (до 66 кг)
- Абрек Нагучев (до 66 кг)
- Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг)
- Михаил Игольников (до 90 кг)
- Мансур Лорсанов (до 90 кг)
- Арман Адамян (до 100 кг)
- Нияз Ильясов (до 100 кг)
- Тамерлан Башаев (свыше 100 кг)
- Инал Тасоев (свыше 100 кг)
Женщины
- Сабина Гилязова (до 48 кг)
- Алеся Кузнецова (до 52 кг)
- Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)
- Ксения Галицкая (до 57 кг)
- Камила Бадурова (до 63 кг)
- Мадина Таймазова (до 70 кг)
- Александра Бабинцева (до 78 кг)
- Дарья Владимирова (свыше 78 кг)
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