С 7 по 14 мая в столице Катара Дохе проходит 35-й Чемпионат мира по дзюдо. Международная федерация дзюдо допустила до участия в мировом первенстве спортсменов из сборной России, которые выступают в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в семи весовых категориях у женщин и у мужчин. Медали будут разыграны также в командном первенстве. Напомним, что в 2022 году российская команда в Чемпионате мира не участвовала, а в 2021 году завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Представляем состав сборной России, которая будет бороться за награды Чемпионата мира, с указанием весовой категории спортсмена.

Мужчины

Яго Абуладзе (до 66 кг)

Абрек Нагучев (до 66 кг)

Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг)

Михаил Игольников (до 90 кг)

Мансур Лорсанов (до 90 кг)

Арман Адамян (до 100 кг)

Нияз Ильясов (до 100 кг)

Тамерлан Башаев (свыше 100 кг)

Инал Тасоев (свыше 100 кг)

Женщины