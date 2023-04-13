Сборная России по самбо выступит на чемпионате Европы под флагом международной федерации

Сборная России выступит на чемпионате и молодежном первенстве Европы под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования пройдут в израильской Хайфе с 19 по 23 апреля.

Также под флагом FIAS на турнире выступят спортсмены из Беларуси и Франции.

Помимо этих стран, в соревнованиях примут участие команды Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Румынии, Северной Македонии, Сербии и Хорватии.

«Российские, белорусские и французские спортсмены примут участие в соревнованиях под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением исполкома FIAS», – сообщила пресс-служба организации.