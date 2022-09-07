Двукратную чемпионку мира по ушу Константинову не избрали в совет спортсменов WADA, американская биатлонистка Игэн вошла в состав

Российская ушуистка, двукратная чемпионка мира Сандра Константинова не была избрана в совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства ( ).

Выборы прошли в конце августа в онлайн-формате.

Совет состоит из трех групп: представители комиссий спортсменов Международного олимпийского комитета ( ) и Международного паралимпийского комитета ( ), представители комиссий спортсменов международных федераций, еще одна группа будет сформирована на основе предложений специальной панели.

Константинова подавала заявку на выборы во вторую группу. Туда в числе 8 человек была избрана биатлонистка .