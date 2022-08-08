Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леонардо Ло застрелили в Бразилии

Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло убит во время вечеринки в одном из клубов Сан-Паулу.

Сообщается, что 33-летнего спортсмена застрелил офицер военной полиции Энрике Отавио Оливейра Велозо. Он уже заключен под стражу.

По словам друга Ло, Велозо подошел к их компании, взял со стола бутылку ликера и стал ей размахивать. Спортсмен обездвижил Велозо и велел ему уйти. Затем полицейский вытащил пистолет и выстрелил Ло в лоб.

Спортсмена доставили в больницу, где через несколько часов у него была констатирована смерть мозга.

Ло восемь раз становился чемпионом мира и выиграл пять Кубков мира.