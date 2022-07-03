Российские самбисты смогут принять участие в международных турнирах. Международная федерация выступила за их допуск

Российские самбисты смогут выступить на предстоящих международных турнирах, заявил первый вице-президент Международной федерации самбо (FIAS), глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

«Да, на нас было определенное давление. Были рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) кого-то допускать до стартов, кого-то нет. Но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой.

Россияне примут участие и в чемпионате мира по пляжному самбо в августе Израиле, и в объединенном чемпионате Европы в Сербии, и в молодежном чемпионате мира в октябре в Ереване.

И, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдет в преддверии дня самбо в Киргизии. Подготовка к турниру идет, все уже подтвердили свое участие в соревнованиях», – сказал Елисеев.