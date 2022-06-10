Олимпийский чемпион по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство

Олимпийский чемпион по дзюдо из Монголии по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство.

Об этом сообщает монгольское издание «Сонин». В апреле прошлого года дзюдоист в состоянии алкогольного опьянения избил друга, который позднее скончался от полученных травм.

«Я очень сожалею о случившемся, свою вину признаю. Погибший был моим лучшим другом, он стоял за всеми моими успехами. Приношу искренние извинения семье погибшего, его братьям и родителям. Я не собирался убивать своего друга.

Я виновен во всем этом и хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей жизни», – заявил Тувшинбаяр в суде.

Дзюдоист выигрывал золото Игр-2008 в Пекине, где выступал в весовой категории до 100 кг. Также он является серебряным призером Лондона-2012.