Мадина Таймазова о поражении в полуфинале Олимпиады: «Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка»

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прокомментировала поражение от японки Чизуру Араи в полуфинале Олимпийских игр в .

«Думаю, там была оценка. Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка.

Я никогда не оправдываюсь. В любом случае я должна была бросить и выиграть, но если смотреть этот момент, там была оценка.

Меня это не оправдывает. Все равно надо было бороться. Я боролась. Мне помогала поддержка болельщиков. Я всех люблю», – сказала Таймазова.

В поединке за бронзу Таймазова одолела хорватку Барбару Матич.

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