Олимпиада-2020. Храмцов выступит в финале турнира по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в тхэквондо у мужчин в весовой категории до 80 кг.

Россиянин Максим Храмцов вышел в финал и гарантировал себе серебряную медаль.

Токио, Япония

Тхэквондо

Мужчины

Начало – 14.45 по московскому времени

Финал

Максим Храмцов (Россия) – Салех Аль-Шарабати (Иордания)

1/2 финала

Максим Храмцов (Россия) – Сейф Эйсса (Египет) – 13:1

1/4 финала

Тони Канает (Хорватия) – Максим Храмцов (Россия) – 0:22

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