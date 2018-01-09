Олимпиада-2020. Храмцов выступит в финале турнира по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Теги результаты сборная России тхэквондо Олимпиада-2020 Максим Храмцов Единоборства

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в тхэквондо у мужчин в весовой категории до 80 кг.

Россиянин Максим Храмцов вышел в финал и гарантировал себе серебряную медаль.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Тхэквондо

Мужчины

Начало  – 14.45 по московскому времени

Финал

Максим Храмцов (Россия) – Салех Аль-Шарабати (Иордания)

1/2 финала

Максим Храмцов (Россия) – Сейф Эйсса (Египет) – 13:1

1/4 финала

Тони Канает (Хорватия) – Максим Храмцов (Россия) – 0:22

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

Следим за третьим днем Игр: обыграли США в волейболе, идем за медалями в фехтовании

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья