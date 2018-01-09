Олимпиада-2020. Храмцов выступит в финале турнира по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в тхэквондо у мужчин в весовой категории до 80 кг.
Россиянин Максим Храмцов вышел в финал и гарантировал себе серебряную медаль.
Токио, Япония
Тхэквондо
Мужчины
Начало – 14.45 по московскому времени
Финал
Максим Храмцов (Россия) – Салех Аль-Шарабати (Иордания)
1/2 финала
Максим Храмцов (Россия) – Сейф Эйсса (Египет) – 13:1
1/4 финала
Тони Канает (Хорватия) – Максим Храмцов (Россия) – 0:22
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