Лига ONE может провести турнир в Казахстане

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Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о возможном проведении турнира Road to One в Казахстане:

«Это не совсем ONE, это проект Road to One. Открыли его монголы, мы встретились, познакомились. У них есть лицензия на проведение турнира, а также система определения лучшего и передача бойца в ONE. В принципе это интересно. Они полностью изучили нас, пришли с предложением выработать систему в Центральной Азии. Пока предварительно мне понравилась идея, дальше будем смотреть, как это будет выглядеть»

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