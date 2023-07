Лига ONE может провести турнир в Казахстане

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о возможном проведении турнира Road to One в Казахстане:

«Это не совсем ONE, это проект Road to One. Открыли его монголы, мы встретились, познакомились. У них есть лицензия на проведение турнира, а также система определения лучшего и передача бойца в ONE. В принципе это интересно. Они полностью изучили нас, пришли с предложением выработать систему в Центральной Азии. Пока предварительно мне понравилась идея, дальше будем смотреть, как это будет выглядеть»

