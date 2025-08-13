Какой из этих клубов впервые выиграет Суперкубок УЕФА? Аналитика Olimpbet на матч ПСЖ – «Тоттенхэм»

Суперкубок УЕФА. Финал.

ПСЖ (Франция) – «Тоттенхэм» (Англия). 14 августа, 00:00 (время Астаны).

Международный футбольный сезон в Старом Свете традиционно открывается битвой за Суперкубок, разыгрываемый обладателями двух самых престижных еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этот раз трофей между собой оспорят «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм», в противостоянии которых эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение французскому клубу.

В принципе, это более чем логично. ПСЖ выдал поистине феноменальных прошлый сезон, выиграв четыре турнира из пяти, в которых принимал участие: Суперкубок и Кубок страны, национальное первенство и впервые – ЛЧ. Парижане были неимоверно близки и к пятому трофею, но уступили в финале Клубного чемпионата мира лондонскому «Челси».

Команда Луиса Энрике, по большому счету, провалила единственный матч в течение года. А вот «Тоттенхэм», напротив, лишь благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЕ-2024/25 спас один из самых ужасных сезонов в клубной истории.

В АПЛ «шпоры» финишировали 17-ми, притом, что 18-я строчка – уже зона вылета из высшего дивизиона. Это худший показатель «Хотспур» за все 32-летнее существование английской Премьер-лиги.

С другой стороны, «Тоттенхэм» впервые с 2008 года завоевал трофей, однако и этот факт не уберег Энджела Постекоглу от увольнения с поста главного тренера лондонской команды. Теперь его занимает датский специалист Томас Франк, прежде работавший с «Брентфордом».

А еще «шпоры» в межсезонье лишились своего многолетнего лидера, практически символа команды Сон Хын Мина. Южнокорейский форвард, проведший за «Тоттенхэм» более трехсот матчей за десять сезонов, перебрался в заокеанскую МЛС.

В общем, «Сен-Жермен» практически по всем раскладам выглядит абсолютным фаворитом в сражении за Суперкубок УЕФА. Пожалуй, кроме статистики личных взаимоотношений. Ранее ПСЖ и «Тоттенхэм» встречались всего однажды, да и то – на товарищеском уровне, в рамках Международного кубка чемпионов 2017 года.

Всерьез рассматривать исход того матча вряд ли стоит, и все будет не лишним напомнить, что тогда англичане взяли верх над французами со счетом 4:2. А еще парижанам ни в коем случае нельзя забывать, что то самое поражение в финале КЧМ-2025 они потерпели также от клуба из Лондона, причем тоже обладателя еврокубка – Лиги конференций.

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно намного больше верят в успех ПСЖ, почти не сомневаясь в том, что «Сен-Жермен» забьет минимум дважды.

Явным фаворитом команду Луиса Энрике они считают и по угловым, которых на стадионе «Дачия Арена» в итальянском Удине ожидается не менее десяти.

Кто же из этих клубов возьмет трофей, который еще никогда не завоевывал?