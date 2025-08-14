Реклама
0

Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet

Дрикус Дю Плесси – Хамзат Чимаев

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена!

 Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кэшбэк до 30% в случае проигрыша.

Чтобы участвовать в акции «1x Punch» необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на маркет «П1 Х П2» по линии/ Live на сумму от 5000 KZT на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.

Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одиночная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту ( согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Очень нужна уверенная победа! Аналитика Olimpbet на ответный матч Лиги конференций между «Астаной» и «Лозанной»
сегодня, 08:55Реклама
Какой из этих клубов впервые выиграет Суперкубок УЕФА? Аналитика Olimpbet на матч ПСЖ – «Тоттенхэм»
вчера, 10:16Реклама
Ставка Без Риска От 1xBet на матч «Астана» – «Лозанна»
12 августа, 08:47Реклама
Останется ли представитель Казахстана в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet на ответный матч между «Слованом» и «Кайратом»
12 августа, 07:35Реклама
Какие шансы на Еврокубки у Казахстана, по мнению 1xBet?
11 августа, 08:12Реклама
Аналитика Olimpbet на матч за Суперкубок Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем»
10 августа, 11:30Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КПЛ между «Елимаем» и «Актобе», а также «Кайсаром» и «Ордабасы»
10 августа, 07:20Реклама
Что Olimpbet ожидают от матчей в квалификации Лиги конференций «Лозанна» – «Астана» и «Андерлехт» – «Шериф»?
7 августа, 09:05Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Кайрат» – «Слован» и «Фейеноорд» – «Фенербахче» в Лиге чемпионов
6 августа, 11:25Реклама
Чего ждать от наших команд в Еврокубках? Оценка от 1xBet
14 августа, 07:48Реклама