Нурбек Карабала о дебюте Алмабаева в UFC: «Он – готовы боец хорошего уровня, единственное -чуть низкий для веса 57 кг»

Президент казахстанского ММА-промоушена Naiza FC Нурбек Карабала оценил перспективы бойца наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаева и поделился ожиданиями от его дебюта в самой известной лиге мира:

«Асу — уже готовый боец достаточно хорошего уровня. Единственное, антропометрия — он чуть-чуть низкий для веса 57 кг. Но физически, функционально, по борцовским моментам, по ударке он очень хорош. Если ему сейчас по американской методике грамотно «раскидают» руки, и он будет правильно переключаться после борьбы в ударку и обратно, и это у него будет работать, я думаю, Асу будет конкурентным в UFC.

Асу разносторонний, очень быстрый, сильный. Он сейчас в очень хорошей физической форме. Единственный момент — как он прошел акклиматизацию. Мы сами были бойцами, тренерами, мы знаем, что такое яма, что такое пик. У Асу есть все, чтобы выиграть. Самое главное ему сейчас — прийти в этот пик и разобраться с Осборном. Все остальное — вопрос времени»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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