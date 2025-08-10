Аналитика Olimpbet на матчи КПЛ между «Елимаем» и «Актобе», а также «Кайсаром» и «Ордабасы»

Сражение представителей двух самых футбольных городов Казахстана

Казахстанская Премьер-лига. 20-й тур. «Елимай» (Семей) – «Актобе» (Актобе). 10 августа, 18:00 (время Астаны)

В рамках 20-го тура чемпионата Казахстана пройдет увлекательнейшее противостояние в Семее между «Елимаем» и «Актобе». Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этом матче, отдавая небольшое предпочтение гостям.

Сейчас команды соседствуют друг с другом в таблице: актюбинцы располагаются в ней на четвертой строчек, семейчане – на пятой. При этом «красно-белые» опережают «зеленых» на четыре очка, да и еще при игре в запасе.

Впрочем, в последнее время не блещет ни один из этих коллективов. У «Елимая» – всего одна победа в пяти предыдущих турах КПЛ. У «Актобе» на аналогичном отрезке дистанции – две, но при трех поражениях и бесславном вылете из еврокубков.

Над главными тренерами обеих команд всерьез сгущаются тучи. И ближайшая встреча в Семее может стать определяющей как для Андрея Карповича в «Елимае», так и для Вячеслава Левчука в «Актобе».

При этом статистическим перевесом в споре двух клубов не обладает никто. В пяти проведенных встречах каждая из команд выиграла по два раза и однажды противники разошлись миром. И даже разница мячей сейчас равная – 7:7. Куда же качнется маятник?

Дуэль первого круга КПЛ-2025 осталась за «Актобе» (1:0). Аналитики Olimpbet полагают, что у «красно-белых» больше шансов на успех и в выездном матче, который, скорее всего, тоже будет «низовым».

«Кайсар» (Кызылорда) – «Ордабасы» (Шымкент). 10 августа, 20:00

Еще одно интересное событие тура произойдет в Кызылорде – там местный «Кайсар» примет «Ордабасы».

Эксперты Olimpbet видят безоговорочным фаворитом встречи на стадионе имени Гани Муратбаева приезжую команду, считая, что у шымкентцев шансов на благоприятный исход почти в два раза больше, чем у кызылординцев.

Между тем, в истории взаимоотношений этих принципиальных соперников нет особого преимущества ни у одной из команд. Из 55 сыгранных матчей 21 остался за «степными волками», 22 – за «Ордой». Вничью свой спор они завершали 12 раз.

Чаще всего в сражении этих команд побеждают хозяева. Вот и встреча первого круга текущего чемпионата завершилась в пользу южан со счетом 5:0. Предыдущий же визит «Ордабасы» в Кызылорду привел к поражению шымкентцев – 1:2.

Но теперь аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что к успеху намного ближе гости, которые опережают «Кайсар» на четыре места в таблице и десять очков.

При этом они полагают, что для успеха на выезде южанам вполне может хватить даже одного забитого мяча.