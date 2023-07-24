Жалгас Жумагулов: «Хотел бы выступить в лиге Naiza»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал, где хочет продолжить карьеру после увольнения из UFC.

«Скоро возобновлю свои тренировки. Контракт с UFC у меня закончился. Хотел бы выступить в нашей лиге — NFC. Чисто для наших казахстанских болельщиков.

Слышал, что Нурбек Карабала говорил, что сделает все возможное, чтобы я выступил. Я с ним поговорил, сумму не заряжал — только сказал, сколько мне UFC платили, пусть столько же и заплатят и я готов выступить. Предложений очень много приходит, но именно хочу выступить в нашей, казахстанской лиге», — сказал Жумагулов.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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