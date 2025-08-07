Что Olimpbet ожидают от матчей в квалификации Лиги конференций «Лозанна» – «Астана» и «Андерлехт» – «Шериф»?

Швейцарское испытание для «Астаны»: букмекеры проанализировали

«Лозанна» (Швейцария) – «Астана» (Казахстан). 7 августа, 23:15 (время Астаны)

За выход в плей-офф квалификации Лиги конференций астанинский клуб сразится со швейцарской «Лозанной». В этом споре эксперты Olimpbet считают явным фаворитом альпийскую команду – как по сумме двух встреч, так и в домашнем матче.

Оба соперника синхронно начали международный сезон-2025/26 со второго отборочного этапа ЛК, причем не слишком удачно провели свои первые матчи. «Астана» в родных стенах не смогла обыграть «Зимбру» из Молдовы (ничья 1:1), а «Лозанна» и вовсе уступила северомакедонскому «Вардару», правда, в гостях (1:2).

Но в ответных встречах казахстанская и швейцарская команды добились уверенных побед (2:0 и 5:0 соответственно) и теперь сразятся друг с другом.

Однако уже после разгрома «Вардара» коллектив, руководимый немецким специалистом Петером Цайдлером, потерпел поражение в национальном первенстве от «Туна» – 1:2. Тогда как команда, возглавляемая Григорием Бабаяном, договорилась о переносе матча 19-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Кайсаром» на осень, поэтому на минувших выходных астанчане не играли.

Между собой «Лозанна» и «Астана» прежде не встречались. Примечательно, что оба клуба по семь раз становились чемпионами своих стран. Вот только швейцарский коллектив в последний раз добирался до «золота» 60 лет назад, а всего три года назад выступал во втором по значимости дивизионе своей страны.

Тем не менее аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в родных стенах «Лозанна» будет иметь серьезное преимущество над «Астаной» и обязательно забьет, причем, скорее всего, не менее двух мячей.

«Андерлехт» (Бельгия) – «Шериф» (Молдова). 7 августа, 23:00

Очень интересная дуэль, в которой сойдутся самый титулованный клуб Бельгии и наиболее успешная команда Молдовы.

Эксперты Olimpbet считают «Андерлехт» безоговорочным фаворитом и в двухраундовом противостоянии с «Шерифом», и в первом матче, который пройдет на территории «пурпурно-белых».

Бельгийский клуб оказался в Лиге конференций после досадного вылета из Лиги Европы. Там во втором отборочном раунде он в серии пенальти уступил шведскому «Хеккену».

«Шериф» тоже начал международный сезон с квалификации ЛЕ и даже прошел первый раунд, уверенно разобравшись с косовской «Приштиной». Но затем на пути тираспольцев встал «Утрехт» из Нидерландов, которому молдаване проиграли оба матча.

Так «Шериф» оказался в Лиге конференций, где ему предстоит соперничать с «Андерлехтом». Это будет первая очная встреча в истории взаимоотношений этих клубов.

По мнению аналитиков Olimpbet , матч с большой долей вероятности будет «верховым». Правда, высокой результативности они ожидают лишь от хозяев, полагая, что у «Андерлехта» больше шансов одержать победу с разницей в три мяча, чем у «Шерифа» просто не проиграть.