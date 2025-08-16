В Германии – бой за Суперкубок, в Англии – старт АПЛ. Аналитика Olimpbet на матчи «Штутгарт» – «Бавария» и «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

Германия. Суперкубок. Финал.

«Штутгарт» – «Бавария». 16 августа, 23:30 (время Астаны).

Вслед за англичанами Суперкубок страны разыграют и немцы. За трофей поспорят обладатель Кубка страны «Штутгарт» и чемпион Бундеслиги «Бавария».

В этом споре эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение мюнхенцам, полагая, что их шансы на победу в три с лишним раза выше.

И это притом, что команды встретятся на поле «швабов», так как матч за Суперкубок Германии традиционно принимает победитель кубкового турнира. Но это совершенно не влияет на то, что «красная машина» имеет статус фаворита.

Примечательно, что год назад «Штутгарт» также боролся за этот трофей, но уступил его «Байеру», которым тогда еще руководил нынешний главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Владели же Суперкубком «автозаводцы» всего однажды – в далеком уже 1992-м году.

Что касается «Баварии», то в ее коллекции десять таких титулов, и это – национальный рекорд. Правда, в последний раз мюнхенцы прибирали его к рукам в 2022-м, и вот, спустя три года, у них есть прекрасная возможность вернуть Суперкубок себе.

Баварцы имеют огромное преимущество перед «швабами» в статистике, выиграв у них почти две трети очных дуэлей за всю 162-матчевую историю противостояния, которая началась еще в 1945-м году. За «красной машиной» остались и обе встречи минувшего сезона – 4:0 дома и 3:1 на выезде.

А летом «Бавария» усилила свой и без того звездный состав экс-защитником «Байера», игроком сборной Германии Джонатаном Та, а также перешедшим из «Ливерпуля» колумбийским нападающим Луисом Диасом. Правда, надолго потеряла Джамала Мусиалу, получившего серьезную травму на Клубном чемпионате мира.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе команды Венсана Компани. Уверены они и в том, что мюнхенцы забьют, причем не менее двух голов, а сам матч на «МХП-Арене» будет «верховым».

Английская Премьер-лига. Первый тур.

«Вулверхэмптон Уондерерс» – «Манчестер Сити». 16 августа, 21:30.

В самой Англии на ближайших выходных уже стартует национальное первенство. В первом туре повышенное внимание будет приковано не только к действующему чемпиону АПЛ «Ливерпулю», но и к клубу, у которого «скаузеры» отобрали титул – «Манчестер Сити».

«Горожане» начинают сезон гостевым противостоянием с «Вулверхэмптоном», и эксперты Olimpbet видят в команде Пепа Гвардиолы безоговорочного фаворита этой встречи.

Между тем, «Сити» имеет лишь небольшой перевес перед «Уондерерс» в статистике личных взаимоотношений, насчитывающей 132 встречи. У манкунианцев 56 побед при 49 поражениях и 27 ничейных исходах.

Правда, в последнее время МС выигрывает несоизмеримо чаще. Из десяти предыдущих матчей за «горожанами» остались девять, «волки» выиграли всего один.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» не взял ни одного трофея, что с командой случилось впервые с 2017 года. В связи с этим в межсезонье руководство клуба было весьма активно на трансферном рынке. Ушли именитые, но уже возрастные игроки Кевин Де Брейне, Кайл Уокер и Джек Грилиш. Им на смену прибыли менее опытные, однако уже достаточно известные футболисты – Тиджани Рейндерс из «Милана» и Райан Шерки из «Лиона».

Одним из летних новичков «Сити» стал защитник сборной Алжира Райан Ай-Нури, еще в прошлом сезоне защищавший цвета «Вулверхэмптона».

В общем, «горожане» полны решимости успешно начать кампанию по возвращению себе чемпионского звания. И аналитики Olimpbet склоняются к тому, что «волки» не станут серьезной преградой на их пути.

Они считают гостей явными фаворитами не только по счету, но по такому важному игровому компоненту, как угловые, которых в матче на стадионе «Молинью» ожидается не менее десяти.