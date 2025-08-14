Реклама
Очень нужна уверенная победа! Аналитика Olimpbet на ответный матч Лиги конференций между «Астаной» и «Лозанной»

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи.

«Астана» (Казахстан) – «Лозанна» (Швейцария). 14 августа, 19:00 (время Астаны).

Первый матч – 1:3.

Выездная встреча для клуба из столицы Казахстана получилась очень тяжелой и принесла неутешительный результат. Он мог быть совсем плачевным, если бы перед самым финальным свистком астанчане не забили один гол.

И все равно команде Григория Бабаяна предстоит теперь решать сложнейшую задачу – ликвидировать дефицит в два мяча. Эксперты Olimpbet почти не верят в такой исход, считая, что шансы «Лозанны» на выход в отборочный раунд «плей-офф» Лиги конференций примерно в четыре раза выше.

При неутешительном итоге первого матча казахстанцы статистически практически ни в чем не уступили швейцарцам. Хозяева имели лишь небольшой перевес по ударам в створ (6-4), и это еще притом, что таковым не считалось попадание в штангу ворот «Лозанны» от Макса Эбонга.

По угловым преимущество было у «Астаны» (4-1), да и мячом гости владели пусть совсем чуть-чуть, но все же больше – 51 % против 49 % в их пользу.

Несмотря на веру аналитиков Olimpbet в «Лозанну» по сумме двухраундового спора, они считают астанчан явными фаворитами ответного матча. Довольно существенное предпочтение они отдают хозяевам ответной встречи и по угловым.

А мы будем верить, что «Астана» не просто победит, а сделает это так, чтобы итогового счета хватило для выхода в следующую стадию ЛК!

«Хаммарбю» (Швеция) – «Русенборг» (Норвегия). 14 августа, 22:00.

Первый матч – 0:0.

Скандинавская дуэль началась с нулевой ничьей на норвежской территории. И теперь эксперты Olimpbet видят шведский клуб однозначным фаворитом по сумме двух встреч.

Матч в Тронхейме получился небогатым на события, причем не только по забитым голам, но и по другим характеристикам. Общими усилиями футболисты «Русенборга» и «Хаммарбю» нанесли всего три удара в створ, получили столько же желтых карточек и подали лишь семь угловых. В общем – сплошные «низы».

Несмотря на относительную близость между Стокгольмом и Тронхеймом, до нынешнего розыгрыша Лиги конференций клубы из этих городов прежде никогда не соперничали друг с другом даже на товарищеском уровне.

После безголевого итога первой встречи аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и в шведской столице команды не порадуют зрителей высокой результативностью, снова ожидая «низовой» матч.

При этом они склоняются к тому, что «Хаммарбю» все же забьет, однако вряд ли больше одного гола.

