Алмахан может быть подписан в UFC
Бекзат Алмахан (16-1) скоро может оказаться в UFC, а Дамир Толенов (10-0) – в LFA.
Алмахан на пороге UFC. Есть веская причина так говорить. Если получить рабочую визу в США, то подписание контракта не будет сложным. Уже есть предварительное соглашение.
Со следующей недели Нураддин Садыков начнет работу по оформлению виз для Бекзата Алмахана и Дамира Төленова. Возможно, мы увидим Дамира в LFA.
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