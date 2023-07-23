Алмахан может быть подписан в UFC

Бекзат Алмахан (16-1) скоро может оказаться в UFC, а Дамир Толенов (10-0) – в LFA.

Алмахан на пороге UFC. Есть веская причина так говорить. Если получить рабочую визу в США, то подписание контракта не будет сложным. Уже есть предварительное соглашение.

Со следующей недели Нураддин Садыков начнет работу по оформлению виз для Бекзата Алмахана и Дамира Төленова. Возможно, мы увидим Дамира в LFA.

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